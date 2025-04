Textron Aviation gab heute bekannt, dass das Unternehmen über das ganze Jahr hinweg mit seinen Kunden das 40-jährige Jubiläum seines einmotorigen Turboprop-Nutzflugzeugs Cessna Caravan feiern wird, um sein Wachstum und seine weltweite Beliebtheit in den letzten vier Jahrzehnten zu würdigen.

Cessna Caravan celebrates 40 years of adventures as one of the most versatile aircraft in the industry (Photo Credit: Textron Aviation).

Die Cessna Caravan wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), konstruiert und produziert.

"Kunden entscheiden sich weiterhin für die Caravan, weil sie außergewöhnlich vielseitig ist und sich für eine breite Palette von Einsätzen eignet", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing, Textron Aviation. "Das Flugzeug kann nahezu überall eingesetzt werden auf dem Wasser, in abgelegenen Gebieten ohne Versorgungsnetz und auf unwegsamem Gelände ohne Landebahn. Ob geschäftliche oder humanitäre Einsätze oder ein großes Abenteuer unsere Kunden vertrauen darauf, dass die Caravan sie überall auf der Welt hinbringt."

Die Cessna Caravan-Plattform, zu der auch die Cessna Grand Caravan EX gehört, umfasst mehr als 3.100 ausgelieferte Flugzeuge und ist in 100 Ländern zugelassen. Das Flugzeug hat weltweit über 25 Millionen Flugstunden absolviert.

Textron Aviation ist bestrebt, die Funktionen der Caravan kontinuierlich zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die sich wandelnden Anforderungen von Piloten, Passagieren und Luftfahrtbegeisterten auf der ganzen Welt erfüllt.

Das Cockpit des Flugzeugs ist aktuell mit der Bordelektronik G1000 NXi von Garmin ausgestattet, die modernste Technologie und Konnektivität bietet. Ein helleres, modernisiertes Flugdeck mit neuen hintergrundbeleuchteten Bedienfeldern und weiteren Annehmlichkeiten soll 2025 in den Dienst gestellt werden.

Die als robustes Nutzflugzeug mit geringen Betriebskosten konzipierte Caravan wurde erstmals im Jahr 1985 ausgeliefert. Das Flugzeug ist bekannt dafür, dass es in abgelegenen Gebieten mit extremen Wetterschwankungen, bergigem Gelände und unwegsamen Landeplätzen eingesetzt werden kann. Heute wird die Caravan von Regierungsbehörden, Strafverfolgungs- und Militäreinheiten, Luftrettungsdiensten, Frachtunternehmen, Konzernen und humanitären Organisationen genutzt.

