Textron Aviation meldete heute die Schließung eines Vertrags mit Aerolíneas Ejecutivas (ALE), dem führenden Geschäftsluftfahrtunternehmen in Mexiko, über den Kauf von bis zu 12 Business-Jets der Baureihe Cessna Citation. ALE wird die Flugzeuge eine Mischung aus Business-Jets der Typen Cessna Citation Latitude, Citation CJ3 Gen2 und Citation CJ3 Gen3 in seiner Teileigentumssparte MexJet betreiben. ALE erwartet die Übernahme von vier Flugzeugen, je zwei der Typen Citation Latitude und Citation CJ3 Gen2, im Jahr 2026.

Die Business-Jets Cessna Citation werden entwickelt und hergestellt von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Business-Jets der Baureihe Cessna Citation sind die ideale Lösung für Kunden, die gelegentlich fliegen und sich einen Komfort und eine Leistung wünschen, die in dieser Klasse führend sind", sagte Marcelo Moreira, Vice President, Sales, Latin America. "Wir schätzen Kunden wie ALE, die wissen, welche Vorteile es bringt, eine diverse Flotte von Citation-Jets zu fliegen. Die Wirtschaftlichkeit der Citations gewährleistet in Verbindung mit dem umfassenden Service- und Support-Netzwerk von Textron Aviation kontinuierliche Produktivität und Freude am Fliegen während der gesamten Teileigentümerschaft."

Mit dieser Bestellung festigt ALE seine Position als führendes Geschäftsluftfahrtunternehmen in Mexiko. Die Jetcard von Mexjet war das erste Prepaid-Flugstundenprogramm in Mexiko, und das Unternehmen ist ein langjähriger Citation-Eigentümer und -Betreiber, der aktuell Flugzeuge der Typen Citation Latitude und Citation CJ3+ in seiner Flotte hat.

"Wir bei ALE werden der Sicherheit aller unserer Kunden weiterhin absolute Priorität einräumen", sagte Arturo Ortega, President von ALE. "Unsere Selbstverpflichtung spiegelt sich in unseren Handlungen wider; wir wachsen und investieren weiter und bieten weiterhin einen beispiellosen Service."

Über die Cessna Citation CJ3 Gen2 und die Cessna Citation CJ3 Gen3

Die Cessna Citation CJ3 Gen2 und die Cessna Citation CJ3 Gen3 definieren die Geschäftsfliegerei neu und setzen neue Maßstäbe auf dem Markt für Leichtjets. Das Cockpit, in dessen Design Anregungen von Piloten eingeflossen sind, bietet 4,5 Zoll zusätzliche Beinfreiheit für den Piloten. Das Avioniksystem Garmin G3000 arbeitet mit automatischer Schubregelungstechnologie und bietet nahtlose Konnektivität zur Verringerung der Arbeitsbelastung und Stärkung des Lagebewusstseins.

Passagiere werden die geräumige und individualisierbare Kabine zu schätzen wissen, in der sie mit Ausstattungen wie schwenkbaren Sitzen, RGB-Akzentbeleuchtung, USB-C-Anschlüssen an jedem Sitz, kabellosen Ladefunktionen, Schreibtischen für Führungskräfte und reichlich Stauraum ihre ideale Umgebung schaffen können. Der Waschraum wird über CoolView-Dachfenster mit Tageslicht beleuchtet, verfügt über einen optionalen modernen Waschtisch und kann zur Erhöhung des Komforts von außen gewartet werden.

Die Flugzeuge haben eine Standardbestuhlung für neun Passagiere, können aber optional auch für die Beförderung von acht Passagieren ausgelegt und mit weiterem Stauraum versehen werden. Mit einer maximalen Reichweite von 2.040 nautischen Meilen (3.778 km) und einer Nutzlast von 5.530 lbs (2.508 kg) bietet die Citation CJ3 Gen2 eine hervorragende Reichweite, Nutzlast und überlegene Leistung im Einsatz, so dass die Piloten eine Vielzahl von Einsätzen unter verschiedensten Bedingungen durchführen können.

Eine Besonderheit der Citation CJ3 Gen3 ist die Einbeziehung des revolutionären automatischen Notlandesystems Garmin Emergency Autoland, das Piloten und Passagiere beruhigt reisen lässt.

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Business-Jet Citation Latitude mit einer Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 Kilometern) für vier Passagiere bei hoher Reisegeschwindigkeit hebt sich mit seiner Kombination aus Komfort und Effizienz klar vom Wettbewerb ab. Die in ihrer Klasse führende Startstrecke von nur 3.580 Fuß (1.091 m) bei maximaler Abflugmasse bietet den Betreibern eine größere Reichweite von kurzen Flugplätzen aus. Der Innenraum der Citation Latitude bietet ein unübertroffenes Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und kultiviertesten Kabinenumgebung in ihrer Kategorie. Mit einem flachen Boden und sechs Fuß (1,83 m) Kabinenhöhe bietet das Flugzeug eine Fülle von Innovationen und außergewöhnlichen Funktionen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärausbildungsflugzeugen und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Änderungen in den Lieferplänen für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

