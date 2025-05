Textron Aviation feierte heute den fünften Jahrestag des Erstflugs der vielseitigen Cessna SkyCourier, des zweimotorigen Hochdecker-Utility-Turboprops des Unternehmens. Damit ist ein wichtiger Meilenstein für dieses Hochleistungsflugzeug erreicht, das zu einem Aktivposten geworden ist, auf den Betreiber weltweit vertrauen.

Cessna SkyCourier marks five years since first flight of clean-sheet aircraft. (Photo Credit: Textron Aviation)

Die Cessna SkyCourier wird entwickelt und produziert von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT).

Um den zunehmenden Flugaktivitäten mit der SkyCourier Rechnung zu tragen, investiert das Unternehmen in eine 52.000 Quadratfuß (4.830 m²) große Erweiterung eines Produktionshangars für die Flugerprobung in Wichita im US-Bundesstaat Kansas. Durch diese Erweiterung vergrößert sich eine Betriebsstätte auf dem East Wichita Campus von Textron Aviation um weitere sechs Hangarbereiche.

"Die Vielseitigkeit der Cessna SkyCourier ermöglicht es den Betreibergesellschaften, diverse Einsatzprofile in Angriff zu nehmen und in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt zu operieren", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Mit zwei Varianten des Flugzeugs und den optionalen Gravel-Kits und Kombi-Umrüstsätzen bietet die SkyCourier unseren Kunden rund um den Globus innovative Lösungen."

Der Prototyp der Cessna SkyCourier absolvierte am 17. Mai 2020 seinen Erstflug. Seitdem ist diese Maschine zu einer zuverlässigen Lösung für die Beförderung von Luftfracht und Passagieren sowie für humanitäre und andere Spezialeinsätze in aller Welt geworden, da sie auf unbefestigten Pisten landen und Passagiere und Fracht gleichzeitig transportieren kann.

Meilensteine des Programms

Zu den jüngsten Meilensteine des Programms gehören die erste Bestellung von den Marshallinseln und die erste Auslieferung nach Kanada. Weitere Meilensteine sind nachstehend aufgeführt.

März 2022 Erteilung der FAA-Musterzulassung

Erteilung der FAA-Musterzulassung Juli 2022 Zertifizierung auf den Bahamas

Zertifizierung auf den Bahamas September 2022 Zertifizierung in Suriname

Zertifizierung in Suriname Februar 2023 Optionales Gravel-Kit erhältlich

Optionales Gravel-Kit erhältlich Juni 2023 Zertifizierung in Brasilien

Zertifizierung in Brasilien August 2023 Zertifizierung in Mexiko

Zertifizierung in Mexiko Mai 2024 Zertifizierung in Australien

Zertifizierung in Australien Mai 2024 Kombi-Umrüstsatz von der FAA zugelassen

Kombi-Umrüstsatz von der FAA zugelassen Juli 2024 Zertifizierung auf den Philippinen

Zertifizierung auf den Philippinen Dezember 2024 Zertifizierung in Kanada

Über die Cessna SkyCourier

Das zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Flugzeug bietet eine Kombination aus Leistung und niedrigeren Betriebskosten für Luftfracht-, Zubringer- und Spezialeinsatz-Betreibergesellschaften.

Die Frachtervariante ist für die Beförderung von bis zu drei LD3-Containern mit einer beeindruckenden Nutzlast von 6.000 Pfund ausgelegt. Die 19-Passagier-Variante verfügt über getrennte Türen für Besatzung und Passagiere für einen reibungslosen Einstieg sowie über große Kabinenfenster für natürliches Licht und eine gute Sicht nach außen. Beide Konfigurationen sind mit einem Ein-Punkt-Druckbetankungssystem ausgestattet, das kürzere Abfertigungszeiten ermöglicht.

Die SkyCourier wird von zwei an den Flügeln montierten Turboprop-Triebwerken vom Typ Pratt Whitney Canada PT6A-65SC angetrieben und ist mit C779-Propellern von McCauley Propeller Systems ausgestattet. Dieser zuverlässige 110-Zoll-Aluminum-Vierblattpropeller kann in die volle Segelstellung (full feathering) gebracht und auf Bremssteigung (reversible pitch) eingestellt werden und ist dafür konzipiert, die Leistungen des Flugzeugs beim Transportieren enormer Lasten zu steigern. Die SkyCourier wird mit der Avionik Garmin G1000 NXi betrieben, erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von mehr als 200 ktas und hat eine maximale Reichweite von 900 nautischen Meilen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

