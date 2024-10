Tesla - Aktie profitiert von Quartalszahlen

Werbung







Das Geschäft des US-Elektroautobauer läuft gut, denn der Umsatz konnte gesteigert werden und die Kosten fielen.



Die letzte Zeit war für Tesla keine leichte, denn die selbst gesteckten Ziele konnten nicht erreicht werden und die Marge sank. Das hat die Aktie auch mit Kursverlusten reflektiert. Doch gestern hat der amerikanische Autobauer nach Börsenschluss Quartalszahlen geliefert und die waren sehr gut. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 25,1 Milliarden US-Dollar und im gleichen Zug sanken auch die Produktionskosten. Das hat sich auch in der zuletzt schwächelnden operativen Marge gezeigt. Diese stieg auf 10,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren es nur 7,6 Prozent, sodass eine Steigerung von über 40 Prozent erzielt wurde. Die Aktie konnte von den Zahlen stark profitieren, sie stieg nachbörslich um über 10 Prozent. Seit Jahresanfang sieht es jedoch nicht so gut aus, hier ergibt sich ein Minus von knapp 5 Prozent.









Quelle: HSBC