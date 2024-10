Amadeus Fire meldete enttäuschende Ergebnisse für das dritte Quartal 2024. Der Umsatz ging zurück und das Ergebnis blieb hinter den ursprünglichen (d.h. vor der Vorabveröffentlichung) Erwartungen von mwb research zurück. Das Personalvermittlungsgeschäft des Unternehmens verzeichnete deutliche Rückgänge. Zuwächse gab es dagegen im Bereich Interim Management, und auch das Weiterbildungsgeschäft zeigte sich robust. Die schwache Konjunktur in Deutschland wirkte sich negativ auf den Rohertrag und das Ergebnis aus, so dass das operative EBITA im dritten Quartal um 19 % gegenüber dem Vorjahr auf 17,5 Mio. EUR sank. Auf 9-Monats-Basis verringerte sich das operative EBITA um 14,8%. Amadeus Fire hat kürzlich seine Prognose für das operative EBITA im Geschäftsjahr 2024 zum zweiten Mal nach unten korrigiert und erwartet nun rund EUR 58 Mio., was einer Reduzierung um 13% gegenüber der vorherigen Prognose entspricht. Dies impliziert einen noch stärkeren Rückgang des operativen EBITA in Q4 um 27% gegenüber dem Vorjahr. Trotz der aktuellen Herausforderungen behält mwb research das KAUFEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 110,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG





