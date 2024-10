Die 90-Kilowatt-Anlage versorgt das Wohn- und Arbeitshaus von Erzbischof Rainer Maria Woelki sowie ein benachbartes Priesterseminar mit Strom. Das Bistum Köln will in den nächsten Jahren zahlreiche Photovoltaik-Anlagen installieren. Das Kölner Erzbistum hat auf dem Dach des denkmalgeschützten Erzbischöflichen Hauses eine Photovoltaik-Anlage mit 90 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen. Das Gebäude beherbergt die Wohn- und Arbeitsräume von Erzbischof Rainer Maria Woelki. Auch Gästezimmer, Konferenz- und Diensträume finden sich dort. Die Photovoltaik-Anlage versorgt zudem das benachbarte Priesterseminar ...

