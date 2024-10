Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.495 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Volkswagen, Porsche und Beiersdorf, am Ende die Deutsche Bank, Symrise und Merck.



"Insbesondere die deutschen Autowerte können von den guten Quartalszahlen von Tesla profitieren", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Es stelle sich lediglich die Frage, wie fern sich die Daten und der Ausblick auf die deutschen Autobauer übertragen ließen. "Insbesondere das Thema Robotaxis steht für viele deutsche Automotiveunternehmen nicht in Aussicht", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0802 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9258 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,48 US-Dollar; das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

