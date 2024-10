Vancouver, BC, den 24. Oktober 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" oder "das Unternehmen"), eine führende Plattform und ein Innovator im Bereich der digitalen Literatur, bietet Einheiten ("Einheiten") im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") gemäß den Ausnahmeregelungen der geltenden Wertpapiergesetze an. Der Bruttoerlös dürfte sich auf 2.100.000 CAD belaufen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie(n)") und einem ganzen Stammaktien-Kaufoptionsschein ("Optionsschein(e)"), wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, jederzeit vor 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) an dem Tag, der zwei Jahre nach dem Abschlussdatum liegt, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,14 CAD zu erwerben. Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,40 CAD pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine auf ein Datum vorverlegen, das nicht weniger als 14 Tage nach dem Datum liegt, an dem die Optionsschein-Inhaber mittels einer Pressemitteilung über eine solche Vorverlegung informiert wurden.

Das Unternehmen hat bereits Zeichnungsscheine in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen CAD erhalten. Der Abschluss der Finanzierung kann in Tranchen erfolgen, wobei die erste Tranche voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2024 abgeschlossen wird.

Legible freut sich zudem, die Ernennung von Andrew Nelson zum Chief Technology Officer bekannt zu geben.

Andrew Nelson ist ein leitender Software-Ingenieur, der fast 20 Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von Positionen in den Bereichen Technologie und Geschäftsentwicklung in einer Reihe von Branchen mitbringt. Vor seiner Ernennung zum CTO von Legible hatte Herr Nelson ab Januar 2024 die Position Director of Technology bei Legible inne.

Herr Nelsons Kenntnisse in den Bereichen Softwareentwicklung, Webdesign, Cybersicherheit, Datenanalyse, Organisationsplanung und Produktentwicklung haben Unternehmen dabei geholfen, skalierbare, kundenorientierte Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, um das Geschäftswachstum und die Markenbekanntheit zu steigern. Herr Nelson verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Geschäftsführung und in Board of Directors.

Andrew Nelson erklärte: "Ich bin unglaublich dankbar, diese Führungsrolle bei Legible zu übernehmen zu dürfen, einem Unternehmen mit einer so positiven Mission, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen lesen und mit digitaler Literatur interagieren. Unsere Technologie-Roadmap ist darauf ausgerichtet, personalisierte, zugängliche und intuitive Erfahrungen zu schaffen, die sich nahtlos in den Alltag integrieren. Als CTO werde ich dafür sorgen, dass unsere Produktinnovationen und unsere Führungsrolle voll und ganz mit der Mission von Legible übereinstimmen und die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt mit Literatur umgehen, bereichern."

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, kommentierte: "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung unseres Hauptinvestors, eines privaten Finanzdienstleistungsunternehmens mit Sitz in den USA, das 1,61 Millionen CAD für diese Privatplatzierung fest zugesagt hat. Diese Finanzierung wird unsere Bilanz stärken und uns in die Lage versetzen, unsere Marketing- und Vertriebsinitiativen zu forcieren, um das Wachstum unseres Legible Unbound-Abonnementdienstes voranzutreiben. Mit einem Preis von nur 9,99 US-Dollar pro Monat gewinnt Legible Unbound an Zugkraft, da es unbegrenzten Zugang zu einem umfangreichen und wachsenden Katalog von eBooks und Hörbüchern bietet. Wir sind begeistert, Andrew Nelson als unseren neuen Chief Technology Officer begrüßen zu dürfen. Andrew Nelsons ausgeprägtes Verständnis von Benutzererfahrung, technologischen Trends und eCommerce wird von unschätzbarem Wert sein, da wir global über alle unsere Branchen hinweg skalieren. Er ist erfahren, bewährt, versteht wirklich, was Legible erreichen will, ist belastbar, ein fantastischer Mensch und genießt hohes Ansehen in seiner Community. Andrew bereichert unser Führungsteam und unterstützt Legibles Mission, im Bereich der digitalen Literatur innovativ und führend zu sein, jetzt mehr denn je."

Im Anschluss an die Pressemitteilung von Legible vom 18. Juli 2024, in der Legible sein Optionsschein-Incentive-Programm (das "WIP") ankündigte, freut sich Legible bekannt zu geben, dass das WIP zu folgenden Ergebnissen führte: (i) die Ausübung von insgesamt 3.374.936 Optionsscheinen zu einem Preis von 0,07 CAD für einen Erlös von 236.246 CAD, einschließlich 180.233 CAD zur Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten; und (ii) die Ausgabe neuer Optionsscheine, die bis zum 16. August 2025 zu einem Preis von 0,10 CAD für weitere 3.374.936 Stammaktien ausgeübt werden können. Für den Fall, dass der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien von Legible an der Canadian Securities Exchange an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen (unabhängig davon, ob an allen diesen Tagen gehandelt wird oder nicht) mindestens 0,30 CAD beträgt, kann Legible nach eigenem Ermessen eine Pressemitteilung herausgeben, in der bekannt gegeben wird, dass die Ausübungsfrist auf einundzwanzig (21) Tage nach dem Datum der Herausgabe dieser Pressemitteilung verkürzt wurde (das "beschleunigte Verfallsdatum"). Wenn eine solche Pressemitteilung herausgegeben wird, verfallen alle Optionsscheine, die nicht vor 17:00 Uhr Vancouver-Zeit am beschleunigten Verfallsdatum ausgeübt werden, unmittelbar nach diesem Zeitpunkt am beschleunigten Verfallsdatum.

Darüber hinaus gibt Legible im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Januar 2024 bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Investor Cubed Inc. ("Investor Cubed"), die Dienstleistungen im Bereich Investor Relations und Aktionärskommunikation angeboten hat, mit sofortiger Wirkung beendet wurde. Legible bedankt sich bei Investor Cubed für die Beiträge und die Unterstützung während der Zusammenarbeit.

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler und eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen, die es Legible ermöglichen, Millionen von mehrsprachigen eBooks und Hörbüchern nahtlos zu liefern und so jedes intelligente Gerät in eine Quelle modernsten Infotainments zu verwandeln.

Legible hat kürzlich My Model Kitchen - Vol. 2: Vegetables - The Garden of Earthly Delights veröffentlicht, das zweite in einer Reihe von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, der TV-Moderatorin und der Starköchin Cristina Ferrare, mit einem Sous Chef powered by KI für jedes Rezept. Die Living Cookbooks und Cristina Ferrare wurden bereits zweimal in der Drew Barrymore Show und bei vielen anderen großen US-Medien vorgestellt.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Faurecia Aptoide, Harman Ignite, LiveOne und Visteon geschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Passagiere in mehreren Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt.

Legible wurde kürzlich mit dem EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und ist dabei, die digitale Verlagslandschaft neu zu gestalten. Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Pressekontakte:

Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1 (672) 514-2665

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Krupp Kommunications, Inc.

Frau Kathy Giaconia

VP Media Relations

Tel.: +1-213-324-5665

E-Mail: kgiaconia@kruppagency.com

Website: www.KruppAgency.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

