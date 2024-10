Der österreichische Energiekonzern Verbund investiert 1,5 Millionen Euro in Easelink, den Grazer Entwickler einer automatisierten konduktiven E-Auto-Ladelösung namens Matrix Charging. Das Investment soll Easelink bei seiner Internationalisierung unterstützen. Der Energiekonzern gibt an über seine Investitionseinheit Verbund X Ventures 1,5 Millionen Euro an Easelink ausgezahlt zu haben. Das Investment soll das Grazer Jung-Unternehmen in die Lage versetzen, ...

