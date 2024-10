© Foto: Siemens AG



Siemens befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair Engineering. Das Industrie-Urgestein will seine Position als Tech-Konzern so weiter stärken.Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg befindet sich Siemens in Gesprächen über einen möglichen Kauf von Altair, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für Produktdesign und Entwicklung. Altair wird aktuell mit mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Analysten sehen den potenziellen Deal als strategisch sinnvoll an, warnen jedoch vor den hohen Kosten, die Siemens' Gewinne kurzfristig belasten könnten. Die Aktie des Münchner Industrie-Riesen notiert am Donnerstag leicht …