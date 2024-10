Während der BDEW Risiken für Kraftwerksbetreiber im geplanten Kraftwerkssicherheitsgesetz befürchtet, will der BEE Ausschreibungskriterien, die auch dezentrale erneuerbare Kraftwerke, KWK und Speicher umfassen. Der Ökostromversorger Green Planet Energy sieht die geplante Förderung für fossile Kraftwerke als unvereinbar mit den Klimaschutzzielen an. Die Konsultation zum Kraftwerkssicherheitsgesetz (KWSG) ist beendet. Mit dem Gesetz will der Bund seine Kraftwerksstrategie umsetzen und Maßnahmen für ...

