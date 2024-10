Die Blade-beschichtete Perowskit-Silizium-Tandemzelle ist mit zwei Übergängen und einer 2D-Perowskit-Schicht an der unteren Schnittstelle konfiguriert. Sie konnte über 1. 700 Stunden rund 80 Prozent ihres ursprünglichen Wirkungsgrads beibehalten. Eine Gruppe von Forschern des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB) und der saudischen King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hat eine Perowskit-Silizium-Tandemsolarzelle hergestellt, die eine effiziente Ladungsextraktion und Grenzflächenpassivierung ermöglicht. "Perowskit-Silizium-Tandems haben ihr Hochleistungspotenzial überzeugend unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...