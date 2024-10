Der Konnektor von Boomi optimiert die Integration von Drittanbieteranwendungen in Veeva Vault und vereint Inhalte und Daten für nahtlose, durchgängige Geschäftsprozesse

Boomi, der Marktführer im Bereich intelligente Integration und Automatisierung, kündigte heute die Einführung eines neuen spezialisierten Konnektors an, mit dem die Integration zwischen Systemen von Drittanbietern und der Veeva Vault-Plattform optimiert werden soll. Boomi erweitert damit seine Zusammenarbeit mit Veeva Systems, einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die Life-Science-Branche, um Inhalte und Daten für gemeinsame Kunden zusammenzuführen.

Boomi Launches New Veeva Vault Connector to Simplify Application Integration in the Life Sciences Industry (Graphic: Business Wire)

Da Life-Science-Unternehmen ihre Abläufe immer stärker mithilfe fortschrittlicher Lösungen modernisieren, steigt auch die Nachfrage nach einer nahtlosen Konnektivität für ihre Veeva-Anwendungen von Vertrieb über F&E bis hin zur Qualitätssicherung mit ergänzenden Geschäftsanwendungen. Der Boomi-Konnektor für Veeva Vault vereinfacht diesen Prozess durch die Nutzung der neuesten Vault-APIs für einen umfassenden Datenzugriff. Indem der Konnektor den Benutzern die Möglichkeit bietet, manuelle, zeitaufwändige und fehleranfällige Codierungsprojekte zu vermeiden, optimiert er den Integrationsprozess und sorgt für Effizienzsteigerungen.

"Die Integration der Veeva Vault-Plattform mit anderen Anwendungen und Datenquellen ist von entscheidender Bedeutung für Life-Science-Unternehmen, die ihre Betriebsabläufe modernisieren möchten", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Boomi will die erste Wahl für Veeva-Kunden in Sachen Integrationsplattform sein, indem wir den Integrationsprozess vereinfachen und gleichzeitig die einzigartigen Anforderungen der Life-Science- und Pharmaindustrie erfüllen."

Hauptvorteile des Konnektors von Boomi für Veeva Vault:

Verbesserte Konnektivität: Der Boomi-Konnektor für Veeva Vault vereinfacht den Integrationsprozess. Dabei werden die neuesten Vault-APIs für einen umfassenden Datenzugriff genutzt. So wird der Aufwand für die manuelle Programmierung verringert und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Low-Code-Entwicklungsumgebung: Die Boomi Enterprise Platform erlaubt es Forschern und Stakeholdern aus der Wirtschaft, schnell Integrationen herzustellen und einzusetzen und ihre Prozesse zu automatisieren, ohne dass dafür umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Flexibel und sicher: Mit Optionen für eine Bereitstellung in der Cloud, vor Ort und in einer Hybridumgebung können Veeva-Kunden ihre Integrationsdienste so konfigurieren, dass sie strenge gesetzliche Compliance-Standards, einschließlich HIPAA, erfüllen.

Automatisierung für beschleunigte Geschäftsprozesse: Veeva-Kunden können die Boomi Enterprise Platform direkt nach der Integration nutzen, um Workflows mithilfe von Veeva Vault-Daten zu automatisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

"Veeva Vault bildet die Basis für die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln in den Biowissenschaften. Eine nahtlose Integration von Vault-Anwendungen, einschließlich Vault CRM, in andere Systeme von Drittanbietern ist für die betriebliche Effizienz unerlässlich", so Jared Katz, Senior Director, Veeva Development Cloud Strategy. "Mit der Low-Code-Plattform und dem Konnektor zu Vault unterstützt Boomi die Optimierung und Vereinfachung des Integrationsprozesses."

Mehr über die Nutzung der Boomi Enterprise Platform zur Integration mit Veeva Vault erfahren Sie hier. Starten Sie mit dem Veeva Vault-Konnektor hier.

Zusätzliche Ressourcen

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

