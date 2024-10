Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 43

Mit sehr guten Zahlen im Umsatz und Gewinn, aber einem sehr vorsichtigen Ausblick nach dem Rückgang der Bestellungen, verlor die Aktie innerhalb von zwei Tagen rd. 25 %. Was jetzt?Ohne die Geräte der Niederländer funktioniert keine Chipherstellung weltweit. Der Umsatz stieg von 6,7 auf 7,5 Mrd. € im 4. Quartal und übertraf die Analystenerwartungen, aber die Bestellungen halbierten sich auf 2,6 Mrd. €. Alleinige Schuld tragen die Beschränkungen aller Geschäfte mit China durch die Amerikaner. Der Marktwert von ASML liegt bei etwa 260 Mrd. € und damit im Gewicht gleich wie SAP. Auf die Haltung der US-Amerikaner oder des neuen Staatsoberhaupts wird es ankommen. Wie die Chinesen einerseits und ASML andererseits die Verbote umgehen, wird ein Meisterstück der Intrige oder der Diplomatie sein. Verzichten kann niemand auf ASML-Geräte. Ist der Absturz bereits eine Gelegenheit zum Kauf zum Ausverkaufspreis?