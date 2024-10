Die ASML-Aktie verzeichnete jüngst einen leichten Kursanstieg auf 666,50 Euro, was einem Plus von 1,43 Prozent entspricht. Trotz eines signifikanten Rückgangs der Bestellungen im dritten Quartal 2024 zeigt sich der Kurs widerstandsfähig. Der Halbleiterausrüster warnt jedoch vor möglichen Auswirkungen verschärfter China-Beschränkungen durch die USA, was die zukünftige Entwicklung beeinflussen könnte.

Ausblick für 2025 bleibt positiv

Ungeachtet der geopolitischen Spannungen hält ASML an seiner optimistischen Prognose fest. Für das Jahr 2025 peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 30 und 35 Milliarden Euro an. Diese Zielsetzung unterstreicht die Zuversicht des Managements in die langfristige Nachfrage nach fortschrittlichen Lithografiesystemen und die zentrale Rolle ASMLs in der globalen Halbleiterindustrie.

