FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen in Folge hat der Dax am Donnerstag wieder leicht Fahrt aufgenommen. Vor allem starke Automobilwerte trieben den Leitindex an. Sie profitierten von einem überraschend guten Quartalsergebnis des US-Elektroautobauers Tesla.

Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 19.443,00 Punkte aus dem Tag. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsentitel, gewann 0,44 Prozent auf 27.142,17 Punkte.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, stieg um 0,26 Prozent auf 4.935,45 Zähler. In London und Zürich ging es ebenfalls aufwärts, während in den USA der Dow Jones Industrial leicht nachgab und der technologielastige Nasdaq-100-Index nicht zuletzt dank der kräftigen Gewinne der Tesla-Aktie etwas zulegte.

"Endlich steigen die Margen wieder", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets über Tesla. "Zwar sind Probleme wie eine schwächere Nachfrage und die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller weiterhin nicht wegzudiskutieren, aber Tesla steuert erfolgreich gegen." Das half auch deutschen Autotiteln./ck/he

