Der Bergbauriese Anglo American verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen deutlichen Rückgang seiner Kupfer- und Diamantenproduktion. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sank die Kupferförderung im zweistelligen Prozentbereich. Trotz dieser Entwicklung hält Anglo American an seiner Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2024 fest. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten eine Steigerung der Fördermengen erwartet.

Aktuelle Marktentwicklung

Die Anglo American Aktie reagierte positiv auf die Quartalszahlen und verzeichnete am 24. Oktober 2024 einen Kursanstieg von 3,10% auf 23,88 GBP. Damit liegt die Aktie 30,83% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 18,72% unter dem Jahreshoch. Anleger scheinen die stabilen Zukunftsaussichten des Unternehmens zu honorieren, trotz der aktuellen Produktionsrückgänge.

[...]

