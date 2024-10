© Foto: Unsplash



Der europäische Aktienmarkt braucht sich in diesem Jahr nicht hinter den US-amerikanischen Indizes verstecken. Das liegt auch an Telekommunikations-Aktien, die besser als der Markt abschneiden.Als wirkliche Renditebringer gelten Telekommunikations-Aktien schon länger nicht mehr. Zu schlecht und volatil waren sie in den vergangenen Jahren unterwegs. Ihre Performance in den vergangenen Monaten kann sich jedoch mehr als sehen lassen. Der STOXX Europe 600 Telecommunications Index legte seit Anfang des Jahres um etwa 18 Prozent, auf Jahressicht gar um 26,7 Prozent zu: Damit übertraf er sogar den Euro Stoxx 50 Index. Das europäische Aushängeschild kommt auf einen Zuwachs von 9 Prozent im …