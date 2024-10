Nach drei Verlusttagen in Folge hat der DAX am Donnerstag wieder leicht Fahrt aufgenommen. Vor allem starke Automobilwerte trieben den Leitindex an. Sie profitierten von einem überraschend guten Quartalsergebnis des US-Elektroautobauers Tesla. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 19.443,00 Punkte aus dem Handel. Der MDAX gewann 0,44 Prozent auf 27.142,17 Punkte.Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,26 Prozent auf 4.935,45 Zähler. In London und Zürich ...

