wO Börsenlounge: Tesla | Telekom | Thyssen - das müssen Sie zum privaten Vorsorgedepot wissen!

2026 startet das staatlich geförderte private Vorsorgedepot. Wie es funktioniert, wie hoch die maximale Förderung ist und was es sonst noch zu beachten gibt, erfahren Sie heute in der wallstreetONLINE Börsenlounge.3 Tage lang war die Stimmung gedämpft. Jetzt scheint die Welt wieder in Ordnung zu sein. Die Zahlen von Tesla sind da und sie haben einigen Short-Sellern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Aktie springt zweistellig in die Höhe. T-Mobile US hat auch Zahlen geliefert und in Bereichen mehr als überzeugt. Davon profitiert auch die Aktie der Deutschen Telekom im DAX. Welche Aktie ist jetzt die bessere Wahl? Die Mutter oder die Tochter? Auch die Papiere von Thyssenkrupp sind …

