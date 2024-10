An den Börsen geht es dieser Tage wieder einmal hoch her, was nicht nur an der ins Rollen gekommenen Berichtssaison liegt. An der Nachrichtenfront häufen sich auch andere, kursrelevante Themen und manche Aktie kann schlicht von einer positiven Charttechnik profitieren. Trotz eines insgesamt eher zurückhaltenden Handelstags gab es so letztlich noch mehr als genug grüne Vorzeichen zu sehen.Die angeschlagene Aktie von Evotec (DE0005664809) konnte um gleich 8,9 Prozent in die Höhe schießen, nachdem das Unternehmen Neuigkeiten zur Partnerschaft mit Bristol ...

Den vollständigen Artikel lesen ...