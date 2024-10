Porto/Limassol - Am 3. Spieltag der Ligaphase der Europa League hat der FC Porto gegen 1899 Hoffenheim 2:0 gewonnen. Die Sinsheimer fallen damit auf den 18. Rang zurück, Porto schafft es auf Platz 15.



Die Partie lief zunächst auf Augenhöhe. Hoffenheim hatte einige Chancen, scheiterte aber immer wieder im Abschluss. Für Porto verwandelte Tiago Djaló einen Freistoß in der 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Samu Omorodion traf in der 75. Minute.



Am 2. Spieltag der Conference League gewann der 1. FC Heidenheim unterdessen gegen den Paphos FC 1:0. Heidenheim schafft es damit auf den 9. Rang der Tabelle, Paphos fällt auf den 14. Platz zurück. Für Heidenheim traf Patrick Mainka in der 25. Minute.



Die weiteren Ergebnisse der Europa League: Rangers FC - Fotbal Club FCSB 4:0; Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar 1:0; Fenerbahce - Manchester United 1:1; Olympique Lyon - Besiktas 0:1; Malmö FF - Olympiakos Piraeus 0:1; Twente Enschede - Lazio Rom 0:2; Athletic Bilbao - Slavia Praha 1:0; RSC Anderlecht - Ludogorez Rasgrad 2:0.



Die weiteren Ergebnisse der Conference League: Betis Sevilla - FC Kopenhagen 1:1; HJK Helsinki - Dinamo Minsk 1:0; Olimpija Ljubljana - LASK 2:0; The New Saints - FK Astana 2:0; FK Mladá Boleslav - FC Lugano 0:1; TSC Backa Topola - Legia Warschau 0:3.

© 2024 dts Nachrichtenagentur