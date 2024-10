Die neue Experience Zone (Erlebniszone) in LTTS' Designzentrum in Bengaluru, Indien, richtet sich an Kunden aus den Bereichen Mobilität und Technologie

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein globales Unternehmen für digitale Engineering- und F&E-Dienstleistungen, ist stolz darauf, die Eröffnung seiner hochmodernen LTTS Experience Zone in seinem Design-Hub in Bengaluru bekannt zu geben, von der Kunden aus den Bereichen Mobilität und Technologie profitieren. Diese KI-gesteuerte LTTS Experience Zone, die die KI-Plattform von NVIDIA nutzt, soll Kunden in den Segmenten Mobilität und Technologie bedienen.

Die LTTS Experience Zone bietet eine immersive Umgebung, in der Besucher an Live-Demonstrationen, interaktiven Displays und Expertenberatungen teilnehmen können. Sie zeigt die transformative Kraft der NVIDIA-KI, die die Grenzen der KI-gesteuerten Technologien erweitert, um komplexe Herausforderungen in kritischen Sektoren zu lösen.

Im Gesundheitswesen werden die Software Defined Architectures von LTTS, basierend auf NVIDIA Holoscan und NVIDIA IGX, die Gesundheitsversorgung durch KI-basierte Diagnostik, Echtzeit-Datenanalyse und Präzisionskommentare verändern, die Effizienz und Genauigkeit verbessern und den Zugang zu unterversorgten Regionen erweitern.

Der Telekommunikationssektor wird von der generativen KI und den KI-Lösungen von NVIDIA profitieren, die die Konnektivität, die Netzwerkausfallsicherheit und die 5G-Integration verbessern werden. LTTS verbessert seine Produktentwicklungsdienste durch die Integration von 5G, Netzwerkvirtualisierung und Master-Telekommunikationsnetzlösungen vom Entwurf bis zur Bereitstellung und verbessert so die Kommunikation in städtischen und ländlichen Gebieten.

Für das Mobilitätssegment wird die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und LTTS fortschrittliche Lösungen für Sicherheit, Automatisierung und vorausschauende Wartung bieten, die den Betrieb optimieren und die Sicherheit und das Erlebnis der Fahrgäste verbessern.

Mit seinem Schwerpunkt auf der Förderung des Dialogs und der Beschleunigung der Einführung von Lösungen der nächsten Generation treibt LTTS eine Zukunft voran, in der Technologie nahtlos in alle Branchen integriert ist. LTTS schult mehr als 1.000 Ingenieure auf NVIDIA Software, einschließlich der Software-PlattformNVIDIA AI Enterprise. Diese Investition in Ausbildung und Schulung wird LTTS in die Lage versetzen, den Einsatz von KI zur Lösung komplexer Herausforderungen zu beschleunigen.

"Wir freuen uns, die LTTS Experience Zone ins Leben zu rufen, die das Engagement von LTTS für Innovation und Technologieführerschaft unterstreicht ", sagte Abhishek Sinha, Executive Director und President Medical, Smart World Functions, L&T Technology Services "In der heutigen schnelllebigen Welt sucht jeder Kunde nach Echtzeit-KI-Lösungen für kritische Bereiche wie Chirurgie, Werkstattbetrieb, Pendlererfahrung und Konnektivität. Unsere Partnerschaft mit NVIDIA ermöglicht es uns, diese hochmodernen Lösungen zu liefern. Dieses Zentrum wird ein zentraler Knotenpunkt für die Zusammenarbeit und Erforschung sein und Fortschritte in den Bereichen Technologie und Mobilität vorantreiben, die sich auf Milliarden von Menschen weltweit auswirken."

"Der Einsatz von generativer KI ist entscheidend für die nächste Innovationswelle, und Indien ist bereit, seine technologische Souveränität mit einheimischen Lösungen auszubauen. Die Einführung der LTTS AI Experience Zone, die die NVIDIA KI-Plattform nutzt, schafft einen immersiven Raum für die Erforschung von transformativen KI-Anwendungen in verschiedenen Branchen ", sagte Vishal Dhupar, Geschäftsführer für Asia South bei NVIDIA.

Die LTTS Experience Zone steht Branchenexperten, Partnern und Kunden für Führungen, Demonstrationen und Diskussionen offen. Termine können über LTTS gebucht werden.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielgerichtet. Agil. Innovation. - so treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir über 23.700 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors. Stand: 30. September 2024.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

