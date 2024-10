NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, kündigte heute ein Talententwicklungs-Framework für generative KI (GenAI) an, das bereits laufende Mitarbeiterschulungen beschleunigt. Das Rahmenwerk ist als globaler Standard mit mehreren Ebenen von GenAI-Fachwissen strukturiert und soll dem Unternehmen dabei helfen, schnell und effizient hochqualifizierte Arbeitskräfte auszubilden, die Kunden dabei unterstützen können, den größtmöglichen Nutzen aus der GenAI-Technologie zu ziehen.

Im Rahmen der neuen Strategie strebt NTT DATA eine grundlegende GenAI-Schulung für alle rund 200.000 Mitarbeiter des Unternehmens weltweit an, die Zertifizierung von mindestens 15.000 GenAI-Anwendern mit höheren Qualifikationen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 und eine Verdoppelung dieser Zahl auf 30.000 oder mehr im Geschäftsjahr 2026. Diese GenAI-Experten werden die GenAI-Entwicklung und -Bereitstellung für Kunden beratend und unterstützend begleiten.

Überblick über das Rahmenwerk

NTT DATA legt großen Wert auf die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter, damit diese GenAI in verschiedenen Anwendungsfällen effektiv nutzen und Angebote und Geschäftsvorschläge entwickeln können. Das neue Rahmenwerk für die Talententwicklung legt einen globalen Standard für die GenAI-Schulung fest, einschließlich standardisierter Bewertungsindikatoren für Fähigkeiten sowie eines Entwicklungsplans und eines Lehrplans.

Das Rahmenwerk definiert vier Kompetenzstufen, die von grundlegendem Wissen über die GenAI-Technologie bis hin zu hochrangigen Experten reichen, die technologische Innovationen und deren Umsetzung vorantreiben können. Darüber hinaus werden maßgeschneiderte Schulungen angeboten, die auf die Rollen, Qualifikationsniveaus und Branchenspezialisierungen von Beratern, Vertriebsmitarbeitern, Entwicklern, Anwendern generativer KI und anderen Rollen zugeschnitten sind.

Expertise und Ausblick

Durch die Expertise von NTT DATA im Bereich GenAI werden die Investitionen der NTT Group in Forschung und Entwicklung (F&E) wirksam eingesetzt. Dazu gehören mehr als 40 Jahre kontinuierliche F&E im Bereich KI und Platz 12 unter den Unternehmen mit den meisten GenAI-Patenten weltweit. Zu den weiteren Stärken gehören das sorgfältig aufgebaute Partnernetzwerk des Unternehmens, die globalen Lieferkapazitäten und das umfassende Know-how, das von der Beratung und Strategieentwicklung bis hin zur Infrastruktur und Bereitstellung reicht.

Das Unternehmen hält sich an die KI-Richtlinien der NTT DATA Group und wird weiterhin in GenAI investieren und Innovationen entwickeln, um die Abläufe seiner Kunden und seine eigenen Abläufe weiter zu transformieren. Dieses Engagement steht im Einklang mit der Mission von NTT DATA, verschiedene geschäftliche Herausforderungen mithilfe fortschrittlicher Informationstechnologie zu lösen, um der Gesellschaft einen neuen Mehrwert zu bieten.

Zitat

Yutaka Sasaki, President und CEO von NTT DATA, sagte: "Angesichts der rasanten Fortschritte der generativen KI ist die Talentförderung zu einer gesellschaftlichen Notwendigkeit geworden. Durch die Nutzung des von uns geschaffenen Rahmens können wir hochqualifizierte Fachkräfte effizient fördern. Wir sind zuversichtlich, dass die groß angelegte Entwicklung von KI-Talenten einen bedeutenden Beitrag zum Geschäft unserer Kunden, zu ihren Ergebnissen und letztlich zum breiteren Markt leisten wird."

