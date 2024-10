MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, hat Dr. Richard Mattison mit Wirkung zum 29. Oktober zum Head of ESG and Climate ernannt.

In dieser Position wird Mattison die Produktentwicklung und Geschäftsstrategie des Unternehmens im Geschäftsbereich ESG und Climate leiten. Er wird eng mit den Führungskräften von MSCI zusammenarbeiten, darunter dem Chairman und CEO Henry Fernandez und President Baer Pettit, um Innovationen und Skaleneffekte im gesamten ESG- und Climate-Produktbereich voranzutreiben sowie integrierte Lösungen zu entwickeln, mit denen Investoren bei nachhaltigen Investitionen ganz vorne mit dabei sein können. Mattison wird von London aus tätig sein und an Alvise Munari, Chief Product Officer, berichten.

Mattison bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich nachhaltige Finanzen mit und war zuvor als President der Nachhaltigkeitseinheit von S&P Globals tätig. Außerdem war Mattison Chief Executive Officer von Trucost Plc, einem Unternehmen, das Vorreiter in der Klimaanalyse war und 2016 an S&P Global verkauft wurde. Im Laufe seiner Karriere stand er verschiedenen Finanzinstituten, Unternehmen und Regierungen beratend zur Seite, wie sie Nachhaltigkeits- und Klimaanalysen in ihre Entscheidungsfindung integrieren können. Mattison war Mitglied der hochrangigen EU-Expertengruppe für nachhaltige Finanzen und Mitglied der Green Finance Taskforce der People's Bank of China, die beide einen entschiedenden Beitrag zur Gestaltung der Politik in diesen Rechtsordnungen leisteten. Derzeit ist er Senior Advisor der Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

"Ich freue mir sehr, MSCI an einem so entscheidenden Wendepunkt beizutreten", sagte Dr. Richard Mattison. "Fragen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimawandel verändern die globale Investitionslandschaft. MSCI nimmt eine führende Rolle bei der Bereitstellung hochwertiger Daten und Ratings, fortschrittlicher Analysen und kundenorientierter Lösungen für die weltweit größten Vermögensverwalter, Vermögensinhaber und Banken ein. Ich freue mich sehr darauf, die nächste Generation von Innovationen voranzutreiben, um unseren Kunden noch bessere Lösungen und Erkenntnisse bieten zu können."

"Wir freuen uns sehr, Richard als Leiter unseres ESG- und Climate-Geschäfts bei MSCI begrüßen zu dürfen", sagte Alvise Munari. "Richards Erfahrung im Bereich nachhaltiger Finanzen, verbunden mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz auf dem Gebiet innovativer Lösungen, befähigt ihn wie keinen anderen, unser Versprechen einzulösen, Investoren bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu unterstützen. Unter seiner Führung werden wir nicht nur unsere Initiativen vorantreiben, sondern auch neue, auf die sich entwickelnde nachhaltige Investitionslandschaft abgestimmte Strategien entwickeln."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse bzw. Ergebnisse und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen. Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken können, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31. Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche zu betrachten. MSCI gewährt keine Rechte bzw. Lizenzen zur Nutzung der Produkte bzw. Dienstleistungen des Unternehmens ohne entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER FÜR SONSTIGE EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN. INNERHALB DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS ÜBERNIMMT DAS UNTERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE INFORMATIONEN.

