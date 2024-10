Die S&T-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung, mit einem Kursanstieg von 1,1 Prozent auf 16,29 Euro. Dieses positive Momentum führte zu einem Tageshoch von 16,41 Euro, was das wachsende Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 23,32 Euro, das am 19. Januar erreicht wurde, beträchtlich. Die Aktie müsste noch um 43,16 Prozent zulegen, um diesen Höchststand erneut zu erreichen.

Analysten optimistisch trotz Herausforderungen

Experten zeigen sich weiterhin zuversichtlich und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 29,88 Euro für die S&T-Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens untermauert. Im letzten Quartal konnte S&T einen Gewinn je Aktie von 0,35 Euro verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,30 Euro darstellt. Zudem erwartet man für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,51 Euro, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens stärkt.

