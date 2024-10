Die Tesla-Aktie erlebte am Donnerstag einen deutlichen Aufschwung, nachdem der Elektroautohersteller seine Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 vorgelegt hatte. Entgegen der jüngsten Skepsis vieler Marktbeobachter konnte das Unternehmen mit seinen Ergebnissen überzeugen und die Gewinnerwartungen übertreffen. Die Verkaufszahlen zeigten eine positive Entwicklung, was darauf hindeutet, dass der zuvor beobachtete Schrumpfkurs gestoppt werden konnte.

Auswirkungen auf den Technologiesektor

Der Erfolg von Tesla hatte auch Auswirkungen auf den breiteren Technologiesektor. Während der Dow Jones Industrial leichte Verluste verzeichnete, legten die US-Technologiewerte am Donnerstag zu. Die starken Zahlen von Tesla sorgten für Auftrieb in der Branche, obwohl die allgemeine Unsicherheit im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen weiterhin spürbar blieb. Anleger zeigten sich vorsichtig optimistisch, was sich in der positiven Entwicklung der Technologieaktien widerspiegelte.

