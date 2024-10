Die Deutsche Telekom erfährt einen Aufschwung an der Börse, nachdem die Ratingagentur Moody's den Ausblick von stabil auf positiv angehoben hat. Diese Entscheidung basiert auf der erwarteten starken Performance des Unternehmens in Deutschland und den USA bis 2027. Die Telekom-Aktie reagierte prompt und legte im XETRA-Handel um mehr als ein Prozent zu. Analysten sehen in der gut ausgearbeiteten Strategie und dem soliden Cashflow des Konzerns weitere Gründe für Optimismus.

T-Mobile US als Wachstumsmotor

Besonders die US-Tochter T-Mobile US treibt die positive Entwicklung voran. Mit einem deutlichen Zuwachs an Neukunden im dritten Quartal und einer erneuten Anhebung der Jahresprognose übertrifft das Unternehmen die Erwartungen. Die starke Performance in den USA spiegelt sich auch im Aktienkurs der Deutschen Telekom wider, der sich dem kürzlich erreichten Mehrjahreshoch nähert. Experten betonen, dass T-Mobile US der Schlüsselfaktor für die Bewertung des Mutterkonzerns bleibt und damit maßgeblich zum Erfolg der Telekom-Aktie beiträgt.

