Die K&S AG steht vor einem bedeutenden Umbruch an der Unternehmensspitze. Ab dem kommenden Jahr wird der bisherige Finanzchef Christian Meyer die Führung des MDAX-Konzerns übernehmen. Diese Nachricht sorgte für Bewegung an der Börse, wobei die K&S-Aktie zuletzt einen Anstieg verzeichnete. Am Mittwoch konnte das Wertpapier um 2,3 Prozent auf 11,21 Euro zulegen, nachdem es in den vergangenen Jahren unter Druck geraten war.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 16,46 Euro. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 10,94 Euro, was die anhaltenden Herausforderungen für den Konzern widerspiegelt. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,114 Euro je Aktie erwartet, deutlich niedriger als im Vorjahr. Die Quartalszahlen zeigten zuletzt eine leichte Verbesserung, mit einem geringeren Verlust je Aktie und einem Umsatzwachstum von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

