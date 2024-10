Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Aufschwung, nachdem der Konzern seine Jahresziele trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen bestätigte. Mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 131,75 Euro erholten sich die Papiere vom Einmonatstief des Vortages. Analysten zeigten sich erleichtert über die Entwicklung, insbesondere nach den schwachen Berichten von Konkurrenten wie L'Oréal. Das organische Konzernumsatzwachstum von 6,5 Prozent in den ersten neun Monaten lag zwar unter den Prognosen, wurde jedoch durch die starke Leistung der Kernmarken wie Nivea, Eucerin und Hansaplast gestützt.

Herausforderungen im Luxussegment

Während das Basisgeschäft floriert, kämpft die Luxusmarke La Prairie weiterhin mit Schwierigkeiten, insbesondere im chinesischen Markt. Der Umsatzrückgang von 7,3 Prozent in diesem Segment belastet das Gesamtergebnis. Trotz wachsender Marktanteile in China sieht das Unternehmen keine signifikante Erholung für La Prairie bis Ende 2024 voraus. Die Konzernführung betont jedoch die Profitabilität der Marke und sieht Wachstumschancen in anderen Märkten wie Japan und den USA.

Beiersdorf Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...