Der Aktienkurs von Standard Life Aberdeen, einem führenden Asset-Management-Unternehmen, verzeichnete am 24. Oktober 2024 einen signifikanten Rückgang von 9,60%. Mit einem Schlusskurs von 1,79 EUR liegt die Aktie nun 0,19 EUR unter dem Vortageswert. Dieser plötzliche Einbruch hat die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen, insbesondere da die Aktie in den letzten 30 Tagen bereits einen Verlust von 9,60% verbuchen musste. Trotz der jüngsten Volatilität zeigt die Jahresperformance mit einem Plus von 0,28% eine leicht positive Tendenz.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Trotz der aktuellen Kursschwäche bietet Standard Life Aberdeen weiterhin eine beachtliche Dividendenrendite. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,146 EUR je Aktie erwartet, was einer Rendite von 10,00% entspricht. Diese hohe Ausschüttung könnte für [...]

Hier weiterlesen