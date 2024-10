Nach drei Verlusttagen in Folge hat der DAX am Donnerstag wieder etwas zulegen können. Er ging am Ende 0,4 Prozent höher aus dem Handel bei 19.443,00 Zählern. Zum Wochenschluss dürfte er aber bereits wieder Federn lassen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,4 Prozent tiefer bei 19.365 Zählern.Auf der Terminseite stehen am heutigen Freitag wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem: Stratec, Sanofi, Mercedes-Benz, Yara und Porsche AG. Auf ...

