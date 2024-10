BB Biotech verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Verlust von 157 Millionen Franken. Trotz volatiler Märkte steht für die ersten neun Monate des Jahres ein Gewinn von 16 Millionen Franken zu Buche. Die Aktie gab im Berichtszeitraum in Schweizer Franken um 9,2% nach. Das Unternehmen setzt seine strategischen Portfolioanpassungen fort, um sich auf wachstumsstärkere Firmen zu fokussieren.

Zinssenkung und Ausblick

Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank könnte dem Biotechsektor zugutekommen, da niedrigere Zinsen tendenziell Kapital in Wachstumsbranchen lenken. BB Biotech bleibt mit einem Investitionsgrad von 112,3% zuversichtlich für die Zukunft. Das Unternehmen beobachtet genau die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, die Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik und Medikamentenpreise haben könnten. Mehrere Portfoliounternehmen verzeichneten positive klinische Fortschritte, was das Vertrauen in die Anlagestrategie stärkt.

