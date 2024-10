NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. In Übereinstimmung mit der Gewinnwarnung vom 19. September habe der Autobauer wegen des schwachen China-Geschäfts ein deutlich rückläufiges drittes Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die unerwartet niedrige Profitabilität in der Autosparte./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 02:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 02:04 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007100000