Die Aktienmärkte blieben auch im dritten Quartal volatil. Die Zinssenkung der US-Notenbank verbessert die Perspektiven für den Biotechsektor, da niedrigere Zinsen tendenziell Kapital in wachstumsstarke Bereiche wie Biotech lenken. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete die BB Biotech-Aktie einen Rückgang von 9,2 % in CHF und 6,7 % in EUR. Die Gesamtrendite des Portfolios betrug -6,6 % in CHF, -4,4 % in EUR und -0,6 % in USD. BB Biotech meldete für das dritte Quartal einen Reinverlust von CHF 157 Mio., während die ersten neun Monate des Jahres 2024 zu einem Reingewinn von CHF 16 Mio. führten, verglichen ...

