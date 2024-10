Der US-Sportartikel-Konzern Nike hat zuletzt gründlich enttäuscht und die Prognose gestrichen. Im Gegensatz dazu zeigt sich der Konkurrent Skechers in Bestform und präsentierte am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss einen Rekordumsatz für das dritte Quartal. Die Aktie legt am Freitag im vorbörslichen Handel um rund sieben Prozent zu.Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um knapp 16 Prozent auf einen Rekordwert von 2,35 Milliarden Dollar und übertrafen die Analystenerwartungen von 2,31 Milliarden ...

