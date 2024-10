Hohes Explorationspotenzial: Miata Metals ist ein guter Kandidat für eine langfristige Investition

Anzeige / Werbung

Mit zwei großen Projekten in einem produktiven Grünsteingürtel und einer soliden finanziellen Basis ist Miata bereit, in Zukunft bedeutende Goldfunde zu machen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Miata Metals ist ein Goldexplorer, der in Surinam tätig ist, einem Land, das zunehmend für seine bergbaufreundliche Haltung bekannt wird. In Surinam befinden sich bedeutende Minen von Newmont und Zijin Mining. Das Land bietet günstige Steuer- und Bergbaurechtsbedingungen, was es zu einem attraktiven Ziel für moderne Mineralexploration macht.

Mit über 32,3 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien und einer Marktkapitalisierung von rund 22 Millionen kanadischen Dollar ist Miata ein vielversprechendes Unternehmen. Die Aktienstruktur zeigt, dass 44% der Aktien vom Management und den Gründern gehalten werden, was Vertrauen in die Unternehmensführung widerspiegelt.

Im nachfolgenden Video stellt Ihnen Jochen Staiger von Commodity TV im Gespräch mit Jaab Verbaas, dem CEO von Miata Metals, das Unternehmen und dessen Projekte vor.

Projekte von Miata Metals

Projekt Sela Creek

Das Sela Creek Projekt erstreckt sich über 400 Quadratkilometer im produktiven Grünsteingürtel von Surinam. Es umfasst sieben Hauptgruben, die von handwerklichen Bergleuten betrieben werden, sowie zwei große Scherzonen. Diese Zonen haben historische Goldergebnisse geliefert, und der lokale Bergbau ist ein integraler Bestandteil der Explorationsstrategie von Miata.

Das Projekt ist strategisch gelegen, nur 235 Kilometer von der Hauptstadt Paramaribo entfernt. Eine geplante Landebahn vor Ort und eine staatliche Ressourcenstraße, die bald bis in die Nähe des Projekts gebaut wird, verbessern die Erreichbarkeit.

Beim Goldprojekt Sela Creek wurde Seifengold abgebaut, und gegenwärtig wird Gold aus verwittertem Grundgestein, sogenanntem Saprolith, abgebaut.

Wie in der letzten Woche bekannt gegeben wurde hält Miata eine 70%ige Beteiligung am 21.929 ha großen Goldprojekt Sela Creek, mit einer Option auf den Erwerb von 100%.

Die im Juli 2024 beim Sela Creek Gold-Projekt durchgeführten Proben ergaben mehrere hochgradige Goldvorkommen. Vor allem die neu freigelegte Stranger Pit lieferte auf einem großen Gebiet hohe Goldgehalte.

Der primäre Goldtrend hat eine offensichtliche Nord-Nord-Ost-Richtung, kann aber eine Abfolge von Dehnungsstrukturen im Megamaßstab darstellen, und der Jons-Trend verläuft entlang einer solchen Dehnungsstruktur. Diese strukturellen und intrusiven Merkmale weisen auf eine ausgezeichnete Region für die Goldsuche hin, in der bei erfolgreicher Fortsetzung der Suche eine neue große Goldlagerstätte entstehen könnte.

Projekt Nassau

Das Nassau-Projekt liegt ca. 125 km südöstlich von Paramaribo und ca. 100 km nördlich des Sela-Projekts und ist über eine Forststraße erreichbar. Das Projekt liegt weniger als 10 km südlich von Newmonts Merian-Mine und entlang der regionalen Streichrichtung von Zijins Rosebel-Mine. Gesamtfläche der Konzession: 19.916 ha.

Es bietet goldhaltige Bohrproben mit bis zu 1,34 g/t Gold und Oberflächengesteinsproben mit bis zu 3,44 g/t Gold.

Das Ziel Woodledge im Nassau Projekt weist weitverbreitete hochgradige Quarzadern auf, die beeindruckende Oberflächenproben von bis zu 28 g/t Gold pro Tonne lieferten. Diese Ergebnisse deuten auf ein enormes Potenzial für zukünftige Goldfunde hin.

Mineralisierung und Bohrziele

Die Mineralisierung in Sela Creek zeigt eine bemerkenswerte Streichenlänge von einem Kilometer. Frühere Bohrarbeiten haben interessante Abschnitte aufgezeigt, die das Potenzial für bedeutende Goldvorkommen unterstreichen.

Es wurden sieben Hauptziele identifiziert, die aus vorherigen Arbeiten und den aktuellen geologischen Modellen abgeleitet wurden. Diese Ziele sind strategisch ausgewählt, um die besten Chancen für eine Goldentdeckung zu bieten.

Hauptgruben mit umfangreicher handwerklicher Aktivität

Analyse von Grab- und Kanalschnitten

Geologische Modellierung zur Verfeinerung der Bohrziele

Drill-Start und Methoden

Die Bohrungen sollen im November beginnen, wobei der Schwerpunkt auf der Diamantbohrung liegt, um detaillierte geologische Daten zu gewinnen. Diese Methode ermöglicht es, vollständige Kernabschnitte zu erhalten, die für die Strukturmessung unerlässlich sind.

Das Ziel ist es, zunächst 5.000 Meter zu bohren, mit einem langfristigen Plan, insgesamt 15.000 Meter zu erreichen. Diese Bohrungen sind entscheidend, um die potenziellen Goldzonen zu bestätigen und die geologischen Modelle weiter zu verfeinern.

Die geschätzten Bohrkosten in Sela Creek liegen bei etwa 350 CAD pro Meter. Dies ist eine konservative Schätzung, die potenziell gesenkt werden kann, sobald die Infrastruktur etabliert ist und die Anfangskosten gedeckt sind.

Die Gesamtkosten für das anfängliche 5.000-Meter-Bohrprogramm belaufen sich auf etwa 1,75 Millionen CAD. Diese Investition ist entscheidend, um die Explorationsziele zu erreichen und das Potenzial für bedeutende Goldfunde zu maximieren.

Miata Metals plant, die Bohrungen zügig voranzutreiben und die Ergebnisse schnell zu veröffentlichen. Die schnelle Verfügbarkeit von Laborergebnissen in Surinam ermöglicht es dem Unternehmen, den Newsflow zu beschleunigen und die Bohrziele effizient anzupassen.

Mit der bevorstehenden Bohrkampagne und den strategischen Explorationsplänen steht Miata Metals vor einer spannenden Phase, die das Potenzial hat, signifikante Goldentdeckungen zu liefern und das Interesse der Investoren zu wecken.

Die Rolle der Artisanal Miners

In Surinam spielen die Artisanal Miners, also die handwerklichen Bergleute, eine bedeutende Rolle in der Goldgewinnung. Diese lokalen Minenarbeiter haben über Jahrzehnte hinweg wertvolle Erfahrungen gesammelt und tragen zur Erkundung neuer Vorkommen bei. Ihre Arbeit ist oft der erste Schritt in der Erschließung von Goldlagerstätten.

Miata Metals erkennt die Bedeutung der Artisanal Miners an und sieht sie als Partner in der Exploration. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Bergleuten kann das Unternehmen wertvolle Informationen über potenzielle Goldzonen gewinnen. Die handwerklichen Minenarbeiter arbeiten häufig bis zur Grundwasserlinie, was ihnen ermöglicht, oberflächennahe Goldvorkommen zu erschließen.

Die Beziehungen zu den lokalen Minenarbeitern sind für Miata Metals von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen strebt eine enge Zusammenarbeit an, um Synergien zu nutzen und gemeinsam von den Goldvorkommen zu profitieren. Miata Metals hat Vereinbarungen getroffen, die es den artisanal miners ermöglichen, weiterhin in bestimmten Bereichen tätig zu sein, während das Unternehmen tiefere Explorationsarbeiten durchführt.

Diese Kooperation schafft eine Win-Win-Situation, bei der beide Parteien von den Ressourcen profitieren können. Durch den Einsatz lokaler Arbeitskräfte und deren Equipment wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch das Vertrauen und die Akzeptanz in der Region gestärkt.

Miata Metals ist ein guter Kandidat für eine langfristige Investition

Miata Metals hat das Potential der nächste Goldproduzent im Surinam zu werden.

Mit der bevorstehenden Bohrkampagne und den strategischen Explorationsplänen steht Miata Metals vor einer spannenden Phase, die das Potenzial hat, signifikante Goldentdeckungen zu liefern und das Interesse der Investoren zu wecken.

Mit zwei großen Projekten in einem produktiven Grünsteingürtel und einer soliden finanziellen Basis ist Miata bereit, in Zukunft bedeutende Goldfunde zu machen.

Das Unternehmen hat bereits beeindruckende Ergebnisse erzielt, und die weitere Exploration könnte noch bedeutendere Entdeckungen aufdecken. Investoren sollten Miata Metals im Auge behalten, da das Unternehmen weiterhin sein Explorationspotenzial in Surinam ausschöpft.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Siehttps://miatametals.com/, um mehr über das Unternehmen und zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Miata Metals Corp. Corporation wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und direkter Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Uns ist aber bekannt, dass der Vermittler unseres Vermittlers zum Zeitpunkt dieser Werbebesprechung Aktien hält und diese jederzeit im Werbezeitraum verkaufen könnte. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenskonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US6516391066,CNE100000502,XD0002747026,CA59403F1053