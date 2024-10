Zürich - An den Devisenmärkten hat sich zwischen US-Dollar, Euro und Franken im bisherigen Tagesverlauf nicht allzu viel getan. Insgesamt hat sich der Franken zu beiden Währungen leicht abgeschwächt. Nach dem Erholungsversuch des Euro am Vortag ist die Gemeinschaftswährung am Freitag zum Dollar zunächst mehr oder weniger auf der Stelle getreten und kostete zuletzt 1,0826 US-Dollar. Am Mittwochabend war das Währungspaar mit 1,0761 auf den tiefsten ...

