Die Aktie LKW-Bauers Daimler Truck hat sich zuletzt prächtig entwickelt. Rund 30 Prozent ging es seit dem Tief Mitte September bergauf. Auch am Donnerstag setzt der Titel seinen Aufwärtstrend fort und notiert am frühen Nachmittag mit einem Plus von 3,7 Prozent an der DAX-Spitze. Doch wie weit kann die Rally noch gehen - und was braucht es dafür?

