Bis Oktober diesen Jahres ist fast soviel Leistung aus erneuerbaren Energien für Stromabnahmeverträge von Unternehmen unter Vertrag genommen worden wie im kompletten Vorjahr. Unter den Technologien ist die Photovoltaik dabei leistungsmäßig Spitzenreiter, wie die Auswertung zeigt, die auf der Konferenz "RE-Source" in Amsterdam zu sehen war. Auf der Eröffnungssitzung der diesjährigen Konferenz "RE-Source" in Amsterdam am Donnerstag gab Annie Scanlan, Policy & Impact Director der RE-Source-Plattform, eine optimistische Einschätzung des Wachstums des PPA-Marktes für Unternehmen in Europa. Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...