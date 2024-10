Fort Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire) -GA Telesis, LLC ("GA Telesis"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt, gab heute die Unterzeichnung eines endgültigen Kaufvertrags und die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen zum Erwerb von 23 gebrauchten Airbus A320ceo und A321ceo von Spirit Airlines, Inc. bekannt. Die Flugzeuge, die mit den Triebwerken V2527-A5 und V2533-A5 Select-One ausgestattet sind, wurden zwischen 2014 und 2019 hergestellt und stellen den bisher größten Erwerb von nicht geleasten Flugzeugen ähnlicher Jahrgänge dar.Diese strategische Akquisition stärkt das Flottenportfolio von GA Telesis erheblich und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, die weltweit steigende Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen zu bedienen. Das Unternehmen wird diese Flugzeuge an seinen umfangreichen weltweiten Kundenstamm für den weiteren kommerziellen Flugbetrieb vermarkten."Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Akquisition, die unser Portfolio um eine große Anzahl sehr gefragter Airbus A320ceo und A321ceo Flugzeuge erweitert", sagte Marc Cho, President von GA Telesis LIFT Group. "Die A320ceo-Familie ist für ihre Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit bekannt, was sie zu einer attraktiven Option für Fluggesellschaften in aller Welt macht. Wir sind zuversichtlich, dass diese Flugzeuge unseren Kunden bei der Fortführung ihres Betriebs einen erheblichen Nutzen bringen werden.Kürzlich gab das Unternehmen den Erwerb mehrerer geleaster Flugzeuge von Avolon bekannt und hat zusätzlich zu der Spirit-Transaktion über 20 Flugzeuge in der Akquisitionspipeline, die in den nächsten Monaten abgeschlossen werden sollen.Über GA TelesisGA Telesis, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, ist bekannt für seine unübertroffenen Leistungen in den Bereichen Kundendienst und Lifecycle Management. Das GA Telesis Ecosystem ist ein riesiges globales Netzwerk, das 54 Standorte in 30 Ländern auf sechs Kontinenten umfasst. Die integrierten Lösungen des Unternehmens umfassen Teile- und Vertriebsdienste, Logistiklösungen, Bestandsmanagement, Leasing und Finanzierung,Triebwerksüberholung, und MRO-Dienste.GA Telesis engagiert sich für Nachhaltigkeit durch innovative Nachhaltigkeitsinitiativen und fortschrittliche Technologien, einschließlich digitale Transformation und die Verwendung fortschrittlicher Materialien. Die Luftfahrtsysteme und vernetzten Flugzeugtechnologien des Unternehmens sorgen für Effizienz und Leistung, während das MRO-Netzwerk und 24/7 AOG-Support für beispiellose Zuverlässigkeit sorgen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rylan France unter Rfrance@gatelesis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1023925/GA_Telesis_LLC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ga-telesis-unterzeichnet-endgultigen-kaufvertrag-zum-erwerb-von-23-flugzeugen-der-typen-airbus-a320ceo-und-a321ceo-von-spirit-airlines-302287280.htmlOriginal-Content von: GA Telesis, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168887/5895345