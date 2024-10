Der US-Dollar (USD) zeigt sich im frühen Freitagshandel gegenüber seinen Haupt-Währungsrivalen stabil, nachdem er am Donnerstag nur schwer in Schwung zu kommen schien. Während der europäischen Handelszeit werden Investoren die Ergebnisse der IFO-Umfrage zum Geschäftsklima in Deutschland aufmerksam verfolgen. Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA ...

