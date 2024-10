Zürich - Der Euro hat sich am Freitagnachmittag zum US-Dollar weiter leicht erholt. Das EUR/USD-Paar stieg dabei etwas deutlicher über die Marke von 1,08. Nach dem Erholungsversuch des Euro bereits am Vortag ist die Gemeinschaftswährung am Freitag zum Dollar weiter etwas angestiegen auf zuletzt 1,0835 US-Dollar (Morgen 1,0825). Am Mittwochabend war das Währungspaar mit 1,0761 noch auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Vor allem die gestiegenen ...

