Die Scout24-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag leichte Verluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel notierte das Papier zeitweise bei 80,20 EUR, was einem Rückgang von 0,2 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive für den Online-Marktplatzbetreiber positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie, was auf ein solides Wachstum hindeutet.

Dividendenaussichten und Kurspotenzial

Für das kommende Jahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende von 1,20 EUR auf 1,24 EUR je Aktie. Dies unterstreicht die Attraktivität des Unternehmens für Anleger. Obwohl der aktuelle Kurs unter dem 52-Wochen-Hoch von 81,90 EUR liegt, sehen Analysten weiteres Aufwärtspotenzial. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 79,49 EUR bleibt die Scout24-Aktie ein interessantes Investment, insbesondere angesichts des deutlichen Abstands zum 52-Wochen-Tief von 55,20 EUR.

