EQS-Ad-hoc: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Ringmetall kauft Spezialanbieter von Großgebinde-Linern



25.10.2024 / 18:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ringmetall kauft Spezialanbieter von Großgebinde-Linern München, 25. Oktober 2024 - Der Vorstand der Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55) hat sich heute mit Wirkung zum 1. November 2024 über den Erwerb der Peak Packaging Poland Sp. z o.o. im Wege eines Share Deals geeinigt. Als Spezialanbieter von Linern für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie auch die Kosmetik-, Pharma- und Chemieindustrie produziert das Unternehmen im Wesentlichen Flüssigkeits-Liner und Bag-in-Box-Systeme, darunter auch Großgebinde-Liner mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1.400 Litern sowie Liner für IBCs (Intermediate Bulk Container). Vom Hauptsitz in Bartoszyce, Polen, beliefert das Unternehmen Kunden in Asien, Europa, dem Mittleren Osten und den USA. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 90 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 8 Mio. EUR bei einer im Vergleich zur Ringmetall Gruppe überdurchschnittlichen EBITDA-Marge. Die Transaktion wird durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert und über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Es ist geplant, die Gesellschaft im kommenden Jahr vollständig in den die Ringmetall Gruppe zu integrieren.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0)174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. 2023 erwirtschaftete Ringmetall mit 867 Mitarbeitenden einen Konzernumsatz von 181,6 Millionen Euro.

Mitteilende Person:

Christoph Petri

Sprecher des Vorstands

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de

25.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com