Mainz - Am achten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 zuhause gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:1 unentschieden gespielt.



In einer müden ersten Hälfte hatte Amiri die erste Mainz-Chance in der neunten Minute, sein Dropkick hatte aber keinen Erfolg. Die Gäste taten sich schwer und konnten in einer zähen Begegnung kaum echte Torgefahr erzeugen. Stattdessen rette Nicolas in der 43. Minute gegen einen Schlenzer von Nebel. Zur Pause waren logischerweise keine Treffer zu verzeichnen.



Nach dem Seitenwechsel sorgte bezeichnenderweise ein Eigentor für die Führung der Henriksen-Elf: In der 55. Minute spielte Nebel scharf vor das Tor der Borussia und Lainer drückte die Kugel unglücklich ins eigene Gehäuse.



Kleindienst egalisierte jedoch wenig später in der 57. Minute, als er eine Flanke von Honorat per Kopf im Netz unterbrachte. In der 64. Minute gelang ihm sogar beinahe der Doppelpack, Zentner wehrte den etwas zu zentralen Versuch aber noch ab.



Die wesentlich selbstsichereren Fohlen wurden in der 81. Minute beinahe geschockt, nach Amiri-Freistoß bugsierte der völlig freie Leitsch das Leder aber mit dem Schienbein drüber.



In der Nachspielzeit hätten sich beinahe die 05er über ein Eigentor ärgern müssen, nach Ecke lenkte Zentner den Kopfball von Kollege Jenz aber neben das Tor. Kurz darauf war Schluss.



In einer unspektakulären Begegnung teilten sich der FSV und die Borussia am Ende verdient die Punkte. Dies bedeutet für Mainz vorerst weiterhin Rang zwölf, Gladbach klettert auf die Neun.

