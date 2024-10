Die Wolftank-Adisa Holding AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Umweltschutz-Dienstleistungen, verzeichnet derzeit eine durchwachsene Entwicklung an der Börse. Trotz solider Fundamentaldaten hat die Aktie in den letzten Wochen an Wert eingebüßt. Der aktuelle Kurs von 9,65 EUR (Stand: 25. Oktober 2024) spiegelt einen monatlichen Rückgang von 8,10% wider. Bemerkenswert ist, dass die Aktie dennoch 45,60% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Interessanterweise weist die Wolftank-Adisa Holding attraktive Bewertungskennzahlen auf. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,56 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 9,12 erscheint die Aktie unterbewertet. Diese Kennzahlen könnten darauf hindeuten, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens möglicherweise unterschätzt.

