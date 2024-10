Die Aktie des französischen Industriegase-Herstellers L'Air Liquide verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen leichten Rückgang um 0,20% auf 180,97 USD. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 10,10% weiterhin in einer robusten Position. Der Kurs liegt derzeit 9,22% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 18,69% unter dem Jahreshöchststand.

Dividende und Finanzkennzahlen

Für das Geschäftsjahr 2024 plant L'Air Liquide eine Dividende von 2,909 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,73% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 27,66 angegeben, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 17,28 liegt. Diese Kennzahlen deuten auf eine solide finanzielle Basis des Unternehmens hin, das weiterhin von globalen Trends wie der steigenden Nachfrage nach sauberer Energie profitieren könnte.

Anzeige

L'Air Liquide-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L'Air Liquide-Analyse vom 26. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten L'Air Liquide-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L'Air Liquide-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

L'Air Liquide: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...