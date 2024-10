Die Meta Platforms Aktie verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Anstieg auf 532,30 EUR und überschritt damit die wichtige 20-Tage-Linie. Dieser positive Trend setzt sich fort, wobei Anleger gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Q3-Bilanz am 30. Oktober 2024 blicken. Die jüngste Kursentwicklung deutet auf wachsendes Vertrauen der Investoren in die Leistung des Technologieriesen hin.

Faktoren im Fokus

Experten raten Anlegern, vor der Quartalszahlenveröffentlichung einige Schlüsselfaktoren im Auge zu behalten. Dazu gehören möglicherweise Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Fortschritte im Metaverse-Projekt und die Auswirkungen aktueller Datenschutzrichtlinien auf das Werbegeschäft. Diese Aspekte könnten maßgeblich die zukünftige Positionierung von Meta im hart umkämpften Tech-Sektor beeinflussen.

