Die Klingelnberg AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Verzahnungstechnologie, zeigt sich trotz leichter Kursverluste in den letzten Wochen relativ stabil. Zum Handelsschluss am 26. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 15,78 EUR, was einem Monatsverlust von 4,10% entspricht. Trotz dieses Rückgangs liegt der Kurs immer noch 48,18% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 139,5 Millionen EUR.

Finanzkennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Interessanterweise weisen die aktuellen Finanzkennzahlen auf eine mögliche Unterbewertung der Klingelnberg-Aktie hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,46 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,11 für das laufende Geschäftsjahr 2024 erscheint die Aktie im Vergleich zu Branchendurchschnittswerten günstig bewertet. Zudem plant das Unternehmen, eine Dividende von 0,20544 EUR je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 1,06% entspricht.

